İsrail'in Lübnan Saldırılarında Ölü Sayısı Artıyor

09.05.2026 20:37
2 Mart'tan bu yana İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 2 bin 795'e ulaştı.

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybının 36 artarak 2 bin 795'e yükseldiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 795'e, yaralı sayısı 8 bin 586'ya ulaştı.

Hayatını kaybedenler arasında 106 sağlık çalışanı yer alırken, 244 sağlık personeli de yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 bin 759 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güncel, Son Dakika

