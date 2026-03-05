İsrail'in Lübnan Saldırısında 3 Ölü - Son Dakika
İsrail'in Lübnan Saldırısında 3 Ölü

05.03.2026 06:12
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef alarak 3 kişiyi öldürdü. Saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef alması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde el-Kalile beldesi yakınındaki Sur-Nakura yolu üzerinde bir aracı bombaladı.

İnsansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'tan itibaren düzenlediği hava saldırılarında 72 kişinin öldüğünü, 437 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan Saldırısında 3 Ölü

SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan Saldırısında 3 Ölü - Son Dakika
