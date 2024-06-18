İsrail'in Lübnan sınırındaki saldırıları elektrik kesintisine neden oldu - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan sınırındaki saldırıları elektrik kesintisine neden oldu

İsrail ordusunun Lübnan'ın Rub Selasin kasabasına düzenlediği topçu saldırıları sonucunda bazı köylerde elektrik kesintisi yaşandı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait askeri binaları ve altyapıyı hedef aldığını duyurmuştu. Ayrıca, Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlenen hava saldırısında 1 Hizbullah üyesi öldü.

18.06.2024 04:37
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İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki Rub Selasin kasabasına düzenlediği topçu saldırıları nedeniyle bazı köylerde elektriğin kesildiği belirtildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, güneydeki Rub Selasin kasabasına yönelik ağır topçu saldırısı düzenledi.

Saldırı nedeniyle Rub Selasin ve civar köylerde elektrik kesildi.

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bazı askeri binaları ve altyapıyı savaş uçaklarıyla hedef aldığını duyurmuştu.

Açıklamada, vurulan hedefler arasında Aytarun bölgesi ile Ayta eş-Şaab'da birer askeri bina ve Hizbullah altyapısının yanı sıra Lübnan'ın güneyindeki Şakra'da bir düşman yapısının bulunduğu ifade edilmişti.

İsrail ordusunun gün içinde Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında da 1 Hizbullah üyesinin öldüğü kaydedilmişti.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Kaynak: AA

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