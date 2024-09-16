İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Baskını

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Kudüs Valiliği, polis korumasındaki onlarca fanatik İsraillinin, Meğaribe Kapısı tarafından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini açıkladı.
Açıklamada, gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna giren fanatik İsraillilerin Talmud ritüelleri yaptığı ve provokatif eylemler gerçekleştirdiği belirtildi.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, geçen ay yaptığı açıklamada "mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesine izin verdiğini" ileri sürmüştü.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mescid-i Aksa'nın statüsüyle ilgili bir değişiklik olmadığını dillendirmişti.
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