İsrail'in Mugayyir Köyü'nde Saldırı: 2 Ölü, 4 Yaralı

21.04.2026 14:05
İsrailli güçler, Batı Şeria'daki Mugayyir köyünde bir okula saldırdı. 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda yer alan Mugayyir köyünde bir erkek lisesine düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mugayyir köyündeki bir okula saldırı gerçekleştirdi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, saldırı sonucu 13 yaşındaki bir öğrenci ve 32 yaşındaki bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, silahlı İsrailli gaspçıların saldırısında ayrıca 4 kişinin gerçek mermiyle yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

