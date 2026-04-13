İsrail'in Nablus'ta Baskın Yapması

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında 2 Filistinliyi darbetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrailliler, Nablus'un güneyindeki Beyta beldesine baskın düzenledi.

Toprakları gasbeden İsrailliler, baskın sırasında 2 Filistinliyi darbetti. Saldırıya uğrayan Filistinlilerin vücutlarında darp sonucu morluklar meydana geldi.

Filistinli aktivist Same Muhamera, toprakları gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde bulunan Hırbe Fahit köyüne baskın düzenlediğini aktardı.

Muhamera, yanlarında büyükbaş hayvanlarla baskın düzenleyen İsraillilerin, bir Filistinlinin kullandığı mağara ile bir eve el koyduğunu belirtti.

Filistinli aktivist, bu tür baskınların, halk üzerinde baskı kurarak onları bölgeden ayrılmaya zorlama girişimlerinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Kudüs'ün doğusundaki Han Ahmar köyüne saldırdığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırının detaylarına ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile gaspçı İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda 1148 Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 750 kişinin yaralandığı, 22 bine yakın kişinin ise gözaltına alındığı belirtiliyor.