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İsrail'in politikaları nedeniyle Gazze'de açlık tehlikesi - Son Dakika
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İsrail'in politikaları nedeniyle Gazze'de açlık tehlikesi

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılar sonucunda 2 milyon 200 bin insanın açlıkla mücadele ettiğini ve bu durumun İsrail'in politikalarının sonucu olduğunu belirtti. Gazze'deki ekili tarlaların yok edilmesi ve İsrail'in gıda girişini engellemesi nedeniyle Gazze halkı kendi yiyeceklerini üretememekte ve dışardan gelen yardımlara bağımlı hale gelmektedir. İsrail'in insani yardımların girişine de izin vermemesi ise Gazze'deki Filistinlilerin barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi vermesine neden olmaktadır.

İsrail\'in politikaları nedeniyle Gazze\'de açlık tehlikesi
08.01.2024 - 17:41,
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İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılar nedeniyle 2 milyon 200 bin insanın açlıkla mücadele ettiğini ve bu durumun Tel Aviv yönetiminin uyguladığı politikaların sonucu olduğunu belirtti.

B'Tselem'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gazze'de 2 milyon 200 bin insan açlıkla boğuşuyor. Bu savaşın bir yan etkisi değil, İsrail'in doğrudan açıklanan siyasetinin sonucudur." ifadelerine yer verildi.

Gazze'de yaşayan Filistinlilerin "tamamen dışardan gelen gıdaya bağımlı olduğuna" dikkati çekilen açıklamada, Gazze halkının kendi yiyeceklerini üretemediği hatırlatıldı.

Gazze'deki ekili tarlaların yok edildiği ve açık alanlara gitmenin tehlikeli olduğuna işaret edilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye gıda girişini engellemesinin sonuçları konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, Gazze'de "yemek için dilenen çocukların, yardım kamyonlarının önünde küçük bir yardım için bekleyen ve uzun kuyruklar oluşturan insanların" görüldüğü vurgulanarak, "kıtlık tehlikesi gerçek" denildi.

İsrail, Gazze'ye insani yardımların girişini engelliyor

Gazze Şeridi'nde İsrail güçleri tarafından yerleşim yerleri bombalanan ve silah zoruyla yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

ABD'nin açık destek verdiği İsrail, Gazze'ye insani yardımların girişine de izin vermiyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazze'deki Filistin halkının çok az insani yardımla toplu cezalandırmaya maruz kaldığını belirtmişti.

UNRWA'nın eski sözcüsü Chris Gunness ise "Aslında ne istedikleri çok açık, Gazze'de yaşananlar ortada. Bir soykırım, bir etnik temizlik var. Barı Şeria'da gördüğümüz şey ise bir apartheid sistemi." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail basını, milletvekili Sharren Haskel'in liderliğinde İsrail Meclisinin "UNRWA'da reform" lobisi oluşturarak Ajansın çalışmalarını durdurmak ya da rayından çıkarmak için çabaladığını yazmıştı.

Kaynak: AA
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Tel Aviv, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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