İsrail\'in Refah\'a yönelik saldırı hazırlıkları son aşamada

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İsrail'in Refah'a yönelik saldırı hazırlıklarında son aşamaya gelindiği bildirilirken, ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bölgedeki son gelişmeleri ele aldıkları bir görüşme yaptı.

Beyaz Saray'dan basın mensuplarına gönderilen nota göre, Başkan Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu sabah saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması beklenirken, görüşmede ana konu olarak Gazze'deki son durumun ve İsrail'in Refah'a yönelik yaklaşan saldırısının olduğu bildirildi.

Başkan Biden, daha önceki açıklamalarında, 1,5 milyona yakın Filistinlinin Refah'a sığındığını ve mevcut koşullar altında İsrail'in bu kente yönelik bir kara saldırısını desteklemediklerini belirtmişti.

Öte yandan Netanyahu, halen devam eden ateşkes anlaşmasından ne sonuç çıkarsa çıksın kısa zamanda Refah'a yönelik bir kara saldırısına başlayacaklarını açıklamıştı.