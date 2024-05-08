İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği bombalı saldırıda 2 Filistinli öldü, bazı kişiler de yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail güçleri Refah'ın güneyindeki Selahaddin Sınır Kapısı yakınında bir motosikleti hedef aldı.
Saldırı sonucunda 2 Filistinli öldü, bazı kişiler de yaralandı.
İsrail ordusu, dün sabah Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Refah kentindeki bombalı saldırıda 2 Filistinli öldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?