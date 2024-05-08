İsrail'in Refah kentindeki bombalı saldırıda 2 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Refah kentindeki bombalı saldırıda 2 Filistinli öldü

İsrail\'in Refah kentindeki bombalı saldırıda 2 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği bombalı saldırıda 2 Filistinli öldü, bazı kişiler de yaralandı. İsrail güçleri Refah'ın güneyindeki Selahaddin Sınır Kapısı yakınında bir motosikleti hedef aldı. Saldırı sonucunda 2 Filistinli öldü, bazı kişiler de yaralandı. İsrail ordusu, dün sabah Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

08.05.2024 04:09
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği bombalı saldırıda 2 Filistinli öldü, bazı kişiler de yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail güçleri Refah'ın güneyindeki Selahaddin Sınır Kapısı yakınında bir motosikleti hedef aldı.

Saldırı sonucunda 2 Filistinli öldü, bazı kişiler de yaralandı.

İsrail ordusu, dün sabah Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Refah kentindeki bombalı saldırıda 2 Filistinli öldü - Son Dakika

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