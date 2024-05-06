İsrail saldırılarında 8'i çocuk 26 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail saldırılarında 8'i çocuk 26 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail saldırılarında 8\'i çocuk 26 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırılarında 8'i çocuk 26 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda 11 ev hedef alındı ve çok sayıda kişi yaralandı. Gazze'deki Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Refah'a sığınan Filistinlilerin yaşam koşulları ise zorlaşıyor. İsrail makamları, Refah'ı işgal etme tehdidini sürdürüyor.

06.05.2024 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırılarında 8'i çocuk 26 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Refah'ın farklı bölgelerine dün geceden bu yana düzenlediği hava saldırılarında 11 evi hedef aldı.

Saldırılarda 8'i çocuk 26 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırılarda Attar, Işteyvi, Haşşaş, Kışta, Ermilat, Ebu Şeluf, Ebu Lebde, Havace, Kellab, Ebu Haşim ailelerinin evleri hedef alındı.

Öte yandan Gazze'deki Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, kurtarma ekiplerinin hedef alınan 11 evin enkazı altında kalanları arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.

İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe edilirken, uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, Refah'ı işgal etme tehdidini sürdürüyordu.

Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün, Hamas hareketinin Tel Aviv hükümetiyle esir takası anlaşmasına varmak istemediğine dair göstergeler olduğunu iddia ederek, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini "çok yakında işgal edeceklerini" belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 683 Filistinli öldürüldü, 78 bin 18 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Çocuk, Gazze, Uluslararası, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail saldırılarında 8'i çocuk 26 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı
13:34 Gaziantep’te katliam gibi kaza 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı Gaziantep'te katliam gibi kaza! 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı
13:32 Özel’den “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP içinde karışıklık planı var“ iddialarına yanıt Özel'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP içinde karışıklık planı var" iddialarına yanıt
12:46 Erzurum’a, Antalya iklim şartlarına göre sera Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar Erzurum'a, Antalya iklim şartlarına göre sera! Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
14:23 Mardin’de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı Mardin'de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı
14:05 Kahtalı Mıçe kansere yakalandı Kahtalı Mıçe kansere yakalandı
13:55 Erzincan’da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor Erzincan'da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor
13:22 Eyüpsultan’da Zabıta Ekipleri Para Dilencisine El Koydu Eyüpsultan'da Zabıta Ekipleri Para Dilencisine El Koydu
13:08 Yağmur Taktaş’ın Adana’daki mezarı otopsi için açıldı Yağmur Taktaş'ın Adana'daki mezarı otopsi için açıldı
13:03 Putin emri verdi Rus birlikleri nükleer saldırı tatbikatı hazırlıklarına başladı Putin emri verdi! Rus birlikleri nükleer saldırı tatbikatı hazırlıklarına başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 14:55:00. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail saldırılarında 8'i çocuk 26 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement