İsrail saldırılarında 8\'i çocuk 26 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırılarında 8'i çocuk 26 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Refah'ın farklı bölgelerine dün geceden bu yana düzenlediği hava saldırılarında 11 evi hedef aldı.

Saldırılarda 8'i çocuk 26 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırılarda Attar, Işteyvi, Haşşaş, Kışta, Ermilat, Ebu Şeluf, Ebu Lebde, Havace, Kellab, Ebu Haşim ailelerinin evleri hedef alındı.

Öte yandan Gazze'deki Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, kurtarma ekiplerinin hedef alınan 11 evin enkazı altında kalanları arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.

İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe edilirken, uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, Refah'ı işgal etme tehdidini sürdürüyordu.

Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün, Hamas hareketinin Tel Aviv hükümetiyle esir takası anlaşmasına varmak istemediğine dair göstergeler olduğunu iddia ederek, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini "çok yakında işgal edeceklerini" belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 683 Filistinli öldürüldü, 78 bin 18 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.