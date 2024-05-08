İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırılarda 35 kişi öldü - Son Dakika
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İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırılarda 35 kişi öldü

İsrail\'in Refah kentine düzenlediği saldırılarda 35 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 35 kişi öldü, 129 kişi yaralandı. Refah'taki Kuveyt Hastanesi sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun son 24 saatte kente düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 35 kişinin naaşı ve saldırılarda yaralanan 129 kişi hastaneye ulaştırıldı. İsrail savaş uçaklarının sivillere ait evleri hedef aldığı saldırılarda hayatını kaybeden kişilerin çoğunun çocuk ve kadınlardan oluştuğu, cesetlerinin büyük kısmının parçalanmış olduğu bilgisi paylaşıldı. Refah kentinin doğusundaki çeşitli bölgelere ağır saldırılar düzenleyen İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, dün akşamdan bu yana devam eden saldırılarda boş arazileri, sivillere ait evleri ve belediye binasını hedef aldı. Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti. Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen 'ateşkes önerilerine' onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı. İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, dün sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

08.05.2024 11:49
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 35 kişi öldü, 129 kişi yaralandı.

Refah'taki Kuveyt Hastanesi sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun son 24 saatte kente düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 35 kişinin naaşı ve saldırılarda yaralanan 129 kişi hastaneye ulaştırıldı.

İsrail savaş uçaklarının sivillere ait evleri hedef aldığı saldırılarda hayatını kaybeden kişilerin çoğunun çocuk ve kadınlardan oluştuğu, cesetlerinin büyük kısmının parçalanmış olduğu bilgisi paylaşıldı.

Refah kentinin doğusundaki çeşitli bölgelere ağır saldırılar düzenleyen İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, dün akşamdan bu yana devam eden saldırılarda boş arazileri, sivillere ait evleri ve belediye binasını hedef aldı.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, dün sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Refah, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırılarda 35 kişi öldü - Son Dakika

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