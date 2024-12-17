İsrail'in Refah'taki Saldırıları Sürüyor

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İsrail güçlerinin, yoğun saldırı düzenledikleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısında sınırlı bir ilerleme kaydettiği belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askeri araçları, Refah kentinin kuzeybatısına ani bir şekilde ilerlerken, dronlu saldırılarına da devam etti.

İsrail askerleri, Refah kentinin batısındaki Berdevil ailesine ait bir eve de baskın düzenledi.

Saldırıların sürdüğü bölgedeki Filistinlinler, güvenlik tehlikeleri nedeniyle göç etme noktasında da zorluklarla karşılaşıyor.

İsrail ordusuna ait araçlar, zaman zaman Refah'ın kuzeybatısındaki Mevasi bölgesine doğru ilerliyor, burada saatlerce süren saldırıların ardından geri çekilip kentte yeniden konuşlanıyor.

Mevasi bölgesinde İsrail saldırılarından korunamayan, kumaş ve naylondan yapılmış çadırlarda yaşayan yerinden edilmiş binlerce Filistinli bulunuyor.