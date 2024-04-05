İsrail'in Roma Büyükelçiliği Güvenlik Riski Sebebiyle Kapatıldı

Muş'ta 105 Bin Dekar Alanda 635 Bin Ton Şeker Pancarı Üretimi Hedefleniyor

Muş'ta bin 665 çiftçi tarafından 105 bin dekar alanda 635 bin ton şeker pancarı üretimi hedefleniyor. Tarım sezonunun başlamasıyla birlikte çiftçiler pancar ekimine başladı. Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, pancar ekimiyle Muş'un tarım potansiyelinin değerlendirilmesi ve bölge ekonomisine canlılık kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti. Çiftçilere destekler sağlanması ve üretim sürecinin takibi için çalışmalar yürütülüyor.