İsrail'in Roma Büyükelçiliği Güvenlik Riski Sebebiyle Kapatıldı - Son Dakika
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İsrail'in Roma Büyükelçiliği Güvenlik Riski Sebebiyle Kapatıldı

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan İsrail Büyükelçiliği, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına yönelik saldırı sonrasında güvenlik riski sebebiyle kapatıldı. İsrail, dünya genelindeki 30 diplomatik misyonunu da kapatma kararı aldı.

05.04.2024 16:17  Güncelleme: 16:20
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İsrail'in Roma Büyükelçiliğinin güvenlik riski sebebiyle kapatıldığı belirtildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Roma'daki Michele Mercati Caddesi'nde bulunan İsrail Büyükelçiliğinin, İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına yönelik saldırısı sonrasında alarma geçirildiği ve bu nedenle kapatıldığı aktarıldı.

Haberde, Şam'da İranlı üst düzey yetkililerin öldüğü saldırının ardından İran'ın misilleme yapacağı endişesiyle İsrail'in dünya genelinde 30 diplomatik misyonunu kapatma kararı aldığı da kaydedildi.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü. Ayrıca saldırıda, 6 Suriye vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

İsrail, İran, Roma, Orta Doğu, Güvenlik, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Roma Büyükelçiliği Güvenlik Riski Sebebiyle Kapatıldı - Son Dakika

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