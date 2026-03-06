İsrail'in Saldırıları: 110 Bin Suriyeli Yerinden Oldu - Son Dakika
İsrail'in Saldırıları: 110 Bin Suriyeli Yerinden Oldu

06.03.2026 21:42
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar sonucu 110 bin 162 kişi sığınma merkezlerine yerleştirildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları nedeniyle yerinden edilen 110 bin 162 kişinin sığınma merkezlerine yerleştirildiği bildirildi.

Lübnan Ulusal Felaketleri Yönetme Komitesinin günlük raporu, ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yayımlandı.

İsrail'in ülkeye yönelik son saldırıları üzerine açılan sığınma merkezi sayısının 512'e ulaştığı aktarılan raporda, saldırılar nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan aile sayısının 26 bin 432'e ulaştığı ifade edildi.

Raporda, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yerinden edilen 110 bin 162 kişinin bahsi geçen sığınma merkezlerine yerleştirildiği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217'e yükseldiğini, 798 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

