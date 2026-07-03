İsrail'in Saldırıları: Filistinliler Yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in Saldırıları: Filistinliler Yaralandı

03.07.2026 20:48
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İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrailli grupların Filistinlilere yönelik saldırıları arttı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenledikleri saldırılarda çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrailli radikal grupların Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde sivil vatandaşları hedef aldıkları belirtildi.

İsrailli radikal bir grubun Doğu Kudüs'e bağlı Atana beldesinde Filistinlilerin kullandığı bir su kaynağını tahrip ederek kullanamaz hale getirdiği aktarılan haberde, bu su kaynağının bölgede hayvancılık yapan Filistinlilerin sahip olduğu seçenek olduğu vurgulandı.

İsrail güçlerinin korumasındaki radikal yerleşimcilerin Doğu Kudüs'ün Han el-Ahmar köyü yakınlarında da Filistinlilere saldırdığı belirtilen haberde, İsrailli saldırganlardan birinin motosikletle ezmeye çalıştığı eylemle Filistinli 2 genci yaraladığına işaret edildi.

Haberde, İsrail güçlerinin de söz konusu saldırıda Filistinli 4 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrailli grupların Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı İzna beldesinde de bir saldırı gerçekleştirdiği vurgulanan haberde, El Halil'deki saldırıda da birçok vatandaşın yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Baytillu beldesinde de İsrailli yerleşimciler tarafından bir saldırının olduğuna dikkat çekilen haberde, bu saldırıda Filistinli aynı aileden 3 vatandaşın yaralandığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde de İsrailli radikal gruplarca bir saldırının olduğu aktarılan haberde, Tubas'taki saldırıyla İsrail'in daha önce evlerini terk etmeye zorladığı vatandaşın hedef alındığı ve 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) Hareketine göre, Batı Şeria'da yaklaşık 500 bin, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki gasbedilen topraklarda ise yaklaşık 250 bin İsrailli yaşıyor.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim, 1175 Filistinlinin ölümüne, 12 bin 919 kişinin yaralanmasına, yaklaşık 24 bin kişinin tutuklanmasına, 33 bin kişinin ise zorla yerinden edilmesine yol açtı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Doğu Kudüs, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Saldırıları: Filistinliler Yaralandı - Son Dakika

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