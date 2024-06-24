İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'deki sağlık merkezlerinin büyük bir kısmı faaliyetsiz - Son Dakika
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İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'deki sağlık merkezlerinin büyük bir kısmı faaliyetsiz

İsrail\'in saldırıları sonucunda Gazze\'deki sağlık merkezlerinin büyük bir kısmı faaliyetsiz

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde büyük yıkıma yol açtığı ve sağlık merkezlerinin sadece küçük bir kısmının faaliyette olduğunu açıkladı. UNRWA'nın yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'deki temel sağlık hizmetlerinin büyük ölçüde aksadığı ve UNRWA'nın sağlık merkezlerinin sadece minimum malzeme erişimiyle faaliyet gösterdiği belirtildi. İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinli hayatını kaybederken, hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

24.06.2024 18:09
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana büyük yıkıma yol açtığı Gazze Şeridi'nde, sağlık merkezlerinin yalnızca küçük bir kısmının faaliyette olduğunu açıkladı.

UNRWA'nın X sosyal medya platformundan, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'de zorlu sağlık koşullarına ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Sağlık Merkezi'nin önceki ve kısmen yıkılmış sonraki hallerinin fotoğrafları paylaşılan açıklamada, UNRWA'nın İsrail'in saldırılarından önce Gazze'de temel sağlık hizmeti ihtiyacının yüzde 70 ile 80'ini karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, "UNRWA'nın (Gazze'deki) sağlık merkezlerinin yalnızca küçük bir kısmı minimum malzeme erişimiyle faaliyette bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 626 Filistinli öldü, 86 bin 98 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'deki sağlık merkezlerinin büyük bir kısmı faaliyetsiz - Son Dakika

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