İsrail\'in Saldırılarına Protesto

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Filistin Eylem Komitesince, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi.

Levent Metro İstasyonu önünde toplanarak İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğuna doğru yürüyüşe geçen kalabalık, "Katil İsrail Filistin'den defol" ve "Katil İsrail Lübnan'dan defol" sloganları attı.

Konsolosluk önüne gelen kalabalık, dev Filistin bayrağı ile "Soykırımcı İsrail hesap verecek, direnen Filistin ve Lübnan halkları kazanacak." yazılı pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan Filistin Eylem Komitesi Üyesi Ümit Doğru, emperyalizmin bölgedeki askeri kışlasının siyonist İsrail olduğunu, İsrail'in her geçen gün daha fazla kan döktüğünü, on binlerce insanın emperyalist güçlerin bölgede kalıcı hale gelmesi için öldürüldüğünü söyledi.

Milyonlarca insanın her gün ölüm ve yıkım tehdidiyle karşı karşıya olduğunun altını çizen Doğru, "Evlerini ve yaşam alanlarını terk etmeye zorlanıyorlar. İsrail adlı ölüm makinesi hiçbir hukuk ve sınır tanımadan her gün yeni bir katliama imza atıyor. Bu kitlesel imha saldırısı, tüm dünyayı yağmalama hakkını kendinde gören başta Amerika olmak üzere emperyalist merkezlerin imkanlarıyla yürütülüyor." diye konuştu.

Doğru, bu pervasız saldırganlığa yıllardır göğüs geren Filistin ve Lübnan halklarının, sömürgeciliğe karşı tüm dünyanın umudu olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"En kısıtlı imkanlarla dünyanın en gelişmiş silah teknolojisine karşı mücadele bayrağını elinden düşürmeden topraklarına sarılarak yurtlarının özgürlüğü umudunu taşıyan milyonlarca Filistinli ve Lübnanlı, bugün bir kez daha özgürlük, hak ve adalet mücadelesini yükseltiyor. Dünyanın her yerinde özgürlükten ve adaletten yana olan kesimlerin Filistin ve Lübnan halklarıyla olan dayanışması, bu mücadelenin gücünü büyütüyor."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.