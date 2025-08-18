İsrail'in Saldırılarına Protesto

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Tubas kentlerinde, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü "soykırım saldırıları" protesto edildi.

Gösterilerde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları kınanırken, uzun süredir hapiste bulunan Mervan el-Bergusi başta olmak üzere Filistinli esirlere ilişkin dayanışma mesajları verildi.

Ramallah'ta toplanan göstericiler, Gazze'de yürütülen soykırım savaşına karşı "Arap-İslam dünyası ile uluslararası toplumun sessizliği" olarak nitelendirdikleri durumu eleştiren sloganlar attı.

Göstericiler, tutuklulara uygulanan açlık politikalarının sona ermesini talep etti.

Sloganlar arasında "Araplar ve Arapçılık nerede? Gazze'yi tuğla tuğla yıktılar." ve "Uluslararası toplum, soykırım ve açlığın ortağıdır." ifadeleri öne çıktı.

Ayrıca 2002'den bu yana tutuklu bulunan ve 5 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Fetih Merkez Komitesi üyesi Mervan el-Bergusi ile dayanışma vurgusu yapıldı.

Tubas'ta ise Fetih hareketi ve esirlerle ilgilenen kurumlarının çağrısıyla düzenlenen mitingde, Filistinli tutuklulara ve özellikle de Bergusi'ye destek mesajları verildi.

Her iki kentteki protestolara katılan göstericiler, Bergusi'nin fotoğraflarını taşıdı.

Uluslararası insan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde 10 bin 800'den fazla Filistinli açlık, işkence ve tıbbi ihmal nedeniyle ağır koşullarda tutuluyor, yüzlercesi ise yaşamını yitirdi.

İsrail'in ABD desteğiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü saldırılar, Uluslararası Adalet Divanı'nın tüm uyarılarına rağmen katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme ile devam ediyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, şu ana kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 61 bin 944 Filistinli öldü, 155 bin 886 kişi yaralandı.

Ayrıca 9 binden fazla kişi kayıp, yüz binlerce kişi yerinden edildi. Kıtlık nedeniyle de 108'i çocuk olmak üzere 251 kişi hayatını kaybetti.