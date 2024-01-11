İsrail\'in saldırılarında yaralanan Gazze\'li hastalar Türkiye\'ye getirildi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan 59 hastayla beraberindeki 72 refakatçi, Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Gazzeli hastalar ve refakatçilerini taşıyan ve Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan ikinci uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı'na indi.

Gazze'den 7. tahliye operasyonu kapsamında, MSB Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı A400M tipi uçakla getirilen 56 hastanın sağlık durumları, yolculuk boyunca 10 kişilik UMKE ekibince takip edildi.

Hastalar, havaalanında bekletilen ambulanslarla Etlik ve Bilkent şehir hastaneleri ile Ankara ve Yenimahalle eğitim araştırma hastanelerine sevk edildi.