İsrail'in saldırılarıyla yerinden edilen Gazzeliler hayatta kalmak için ot topluyor

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İsrail'in 5 ayı aşkın bir süredir düzenlediği saldırılarla yerinden ettiği, uyguladığı ablukayla da zorla aç ve susuz bıraktığı Gazzeliler, hayatta kalabilmek için ot toplamaya gidiyor ancak o zaman bile İsrail'in saldırılarından kurtulamıyor.

İsrail'in 157 günden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle kuzeydeki Beyt Lahiya'da bulunan evini terk ederek Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir okula sığınan Ahmed Sadi Muhammed Kanu ve ailesi, yiyecek yemek bulamadığı için 4 aydır ebegümeci toplayarak hayatta kalmaya çalışıyor.

Kanu'nun 7 kişilik ailesi, sığınmacılarla dolu okulda kendilerine ancak okulun merdivenlerinde yer bulabildi. Burada zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Kanu ailesi, kuzeydeki Filistinliler gibi açlık ve susuzluk çekiyor.

Yetersiz beslenme ve çevre kirliliğinden kaynaklı sağlık sorunları yaşıyorlar

Savaşın 5 ayı geride bıraktığını ve ailesini geçindirecek hiçbir geliri olmadığını belirten baba Kanu, Sosyal Kalkınma Bakanlığından gelen yardımların da kesildiğini dile getirdi.

Böbrek yetmezliği, yüksek tansiyon ve şeker hastası olan Kanu'nun çocukları da yetersiz beslenme, susuzluk ve çevre sorunlarından kaynaklı sağlık sorunları yaşıyor.

Okulun kapısının önünde çöp yığınları olduğunu, bunun da bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden olduğunu belirten Kanu, oğlunun hepatite yakalandığını aktardı.

Yiyecek bulmaya giderken saldırıya uğruyorlar

Yiyecek yemek olmadığı için çocuklarını tüm tehlikeleri göze alarak sınır bölgesinde ot toplamaya yolladığını anlatan baba, "4 aydır ebegümeci yiyoruz. Bu otları toplamak için uzak yerlere gidiyoruz. Otlar sınır bölgelerinde bulunuyor. Bunları toplamak için canımızı tehlikeye atıyoruz. Çoğu zaman da (İsrail güçleri tarafından) hedef alınıyoruz." dedi.

Kanu, "Bir defasında ebegümeci toplamaya gittik, tam bizim önümüzde saldırı oldu, ot toplayan bir çok Filistinli şehit oldu. Biz de hiçbir şey toplayamadan oradan kaçtık." ifadesini kullandı.

İsrail güçlerinin, 29 Şubat'ta, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırdığını hatırlatan Kanu, "Yardım bekleyenlere saldırının gerçekleştiği o gün un almak için Reşid Caddesine gittik. Ama un getirecek yerde şehit getirdik." diye konuştu.

"Bu kadar savaş ve abluka yetmez mi?"

Gazze'nin kuzeyinde yaşayan herkes gibi hayatta kalabilmek için hayvan yemleri ve ot ne buluyorlarsa yediklerini anlatan baba Kanu, "Bu abluka, savaş, yıkım ve açlık yetmez mi?" diye sordu.

İçme suyu konusunda da büyük sıkıntı yaşadıklarını, bir bidon su bulabilmek için çok uzak yerlere gittiklerini ve çoğunlukla da kirli su içtiklerini kaydeden Kanu, Arap ve İslam dünyasına savaşı durdurma, Gazze halkına destek olma, sınır kapılarını açma ve Gazze'yi yeniden imar etme çağrısı yaptı.