İsrail'in Saldırısı Lübnan'da Yangın Çıkardı
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği topçu saldırıları sonucu yangın çıktı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde devam eden topçu saldırıları nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, Nebatiye ilinin Mercayun ilçesine bağlı Beni Hayyan beldesine topçu saldırıları düzenledi.
Bombardıman nedeniyle Beni Hayyan beldesinde yangın çıktığı aktarıldı.
Haberde, yangında yaralanan olup olmadığına veya oluşan hasara ilişkin bilgi verilmedi.
Kaynak: AA
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