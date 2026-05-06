İsrail'in Saldırısında 2 Lübnan Askere Yaralandı

06.05.2026 01:17
İsrail, Lübnan'da arama kurtarma faaliyetlerine eşlik eden bir devriye hedef alarak 2 askeri yaraladı.

Lübnan ordusu, İsrail'in Sur kentine bağlı Mecdel Zun beldesinde, arama kurtarma faaliyetlerine eşlik eden ordu devriyesini hedef aldığı saldırıda 2 askerin yaralandığını bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail, Mecdel Zun'da arama kurtarma çalışması sırasında sivil savunma ekipleri ve iş makinelerine eşlik eden ordu devriyesini hedef aldı.

Saldırıda 2 Lübnan askeri yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bugün aralarında Mecdel Zun'un da yer aldığı çok sayıda beldeye ateşkese rağmen hava saldırıları düzenlemişti.

3 sivil savunma personeli enkaz altında kaldı

Sivil savunmadan yapılan açıklamada, Mecdel Zun beldesindeki saldırının ardından yaralılar için olay yerine intikal eden ekiplerin, arama kurtarma çalışmaları sırasında İsrail saldırısına maruz kaldığı bildirildi.

Açıklamada, 3 sivil savunma görevlisinin enkaz altında mahsur kaldığı ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

