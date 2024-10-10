İsrail'in Saldırısında 28 Filistinli Hayatını Kaybetti

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GAZZE/KUDÜS, 10 Ekim (Xinhua) -- Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Perşembe günü öğleden sonra Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yerlerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir okula düzenlediği hava saldırısında en az 28 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 54'ü aşkın kişininse yaralandığını duyurdu.

Filistin Kızılayı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Deyr el-Belah kentinde bulunan merkezlerinin yakınlarındaki Rufeyde Okulu'na düzenlediği saldırının ardından ekiplerinin ölü ve yaralılara müdahale ettiğini belirtti.

Ambulans çalışanları ve sivil savunma görevlilerinin, cansız bedenleri topladığını belirten sağlık görevlileri, hayatını kaybedenler arasında çocuk ve kadınların bulunduğunu ve bazı cesetlerin parçalanmış olduğunu söyledi.