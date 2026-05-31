İsrail'in Saldırısında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Abbasiye beldesine düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları ülkenin güneyinde yer alan Sur kentine bağlı Abbasiye beldesine hava saldırısı düzenledi.

İlk belirlemelere göre, saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının ardından kayıp kişilerin olduğu ve arama çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

Ayrıca güneydeki Mercayun'daki Tulin beldesinin İsrail topçularının bombardımanına maruz kaldığı kaydedildi.