İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Abbasiye beldesine düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları ülkenin güneyinde yer alan Sur kentine bağlı Abbasiye beldesine hava saldırısı düzenledi.
İlk belirlemelere göre, saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının ardından kayıp kişilerin olduğu ve arama çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.
Ayrıca güneydeki Mercayun'daki Tulin beldesinin İsrail topçularının bombardımanına maruz kaldığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Saldırısında 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?