İsrail'in saldırısında 4'ü çocuk 7 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nda sivillerin toplandığı bir alana düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk 7 Filistinli hayatını kaybetti.
Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Ebu Rasas yolu kavşağında bulunan sivilleri vurdu.
Saldırıda 4'ü çocuk, biri kadın olmak üzere 7 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda Filistinli de yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılar arasında çocukların da bulunduğu, bazılarının durumlarının kritik olduğu kaydedildi.
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