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İsrail'in saldırısında Belçika Kalkınma Ajansı binası yıkıldı - Son Dakika
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İsrail'in saldırısında Belçika Kalkınma Ajansı binası yıkıldı

İsrail\'in saldırısında Belçika Kalkınma Ajansı binası yıkıldı

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Gazze'deki Belçika Federal Kalkınma Ajansına (Enabel) ait binanın, İsrail'in saldırılarında hedef alınarak tümüyle yıkıldığını bildirdi. Lahbib, İsrail büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdığını belirtti. Saldırıda yıkılan Enabel binasının fotoğraflarını paylaşan Lahbib, sivil binaların hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

02.02.2024 11:21  Güncelleme: 11:23
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Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Gazze'deki Belçika Federal Kalkınma Ajansına (Enabel) ait binanın, İsrail'in saldırılarında hedef alınarak tümüyle yıkıldığını bildirdi.

Lahbib, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdığını belirtti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yıkılan Enabel binasının fotoğraflarını da paylaşan Lahbib, "Belçika Kalkınma Ajansı Enabel'in Gazze'deki binası bombalanarak yıkıldı. Sivil binaların hedef alınması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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