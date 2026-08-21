İsrail'in Saldırısında Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti
İsrail, Batı Şeria'daki Sair beldesinde açtığı ateşle 17 yaşındaki Filistinli Kerim Sind Şallalda'yı öldürdü.
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Sair beldesinde ateş açması sonucu Filistinli bir çocuk yaşamını yitirdi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrailliler, Sair beldesine baskın düzenledi.
İsraillilerin baskında açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Filistinli Kerim Sind Şallalda hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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