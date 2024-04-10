İsrail\'in saldırısında Hamas liderinin 3 oğlu ve torunları hayatını kaybetti

Apple TV için dahili kamera iddiası

Apple, yıllar sonra Apple TV için bazı önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Yazılım betasında yer alan referanslar, cihaz için yeni tasarımlar üzerinde çalıştığını gösterdi. Bu kapsamda dahili kameralı bir Apple TV söylentisi devam ediyor. Günümüzde Apple TV; AirPlay aracılığıyla FaceTime aramalarını destekliyor. Ancak cihazı bir iPhone veya iPad ile eşleştirmek gerekiyor. Apple'ın yıllardır görüntülü arama için kameraya sahip Apple TV geliştirdiği iddia ediliyordu. Bu söylentiler yeniden gün ışığına çıkmış durumda. Kamera eksikliği, Apple'ın tüketici cihazları serisindeki birkaç önemli eksiklikten biri olarak öne çıkıyor. Yeni iddialar, Apple'ın son iki yılda bu açığı kapatabilecek çeşitli tasarımlar denediğini ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl çıkan haberlerde Apple'ın iPad ve HomePod'u tek bir cihazda birleştiren 'HomeHub' adlı bir cihaz geliştirdiği belirtilmişti. Aynı yılın ilerleyen dönemlerinde, tvOS betalarında yayınlanmamış Apple TV modellerine ve sürücülere bazı atıflar yapılmıştı. Bu da kamera donanımlı bir Apple TV iddialarını güçlendirdi. En son 2024'ün başında yayınlanan bir tvOS betası, A16 Bionic çipli yeni bir Apple TV modelini gözler önüne serdi. Bu cihazın görüntülü arama yapabileceğini de söylentiler arasında. Apple'a yakın son kaynaklar, şirketin 'FaceTime için bir kamera ve hareket tabanlı kontroller içeren yenilenmiş Apple TV' üzerinde çalıştığını dile getirdi. Apple'ın henüz böyle bir cihazı resmi olarak onaylamadığını belirtelim.