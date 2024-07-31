İsrail'in saldırısında Hizbullah komutanı Fuat Şükür öldü - Son Dakika
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İsrail'in saldırısında Hizbullah komutanı Fuat Şükür öldü

İsrail'in Lübnan'ı vurması sonucu Hizbullah'ın en üst düzey komutanlarından Fuat Şükür'ün cansız bedeni saldırının yapıldığı binanın enkazında bulundu. İsrail Savunma Kuvvetleri, Şükür'ün öldürüldüğünü açıkladı.

31.07.2024 22:51
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(ANKARA) - İsrail'in Lübnan'ı vurması sonrası akıbeti bilinmeyen Hizbullah'ın en üst düzey komutanlarından Fuat Şükür'ün cansız bedeni saldırının yapıldığı binanın enkazında bulundu. Hizbullah Medya İlişkileri Ofisi de Şükür'ün ölümünü doğruladı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurması sonrası Lübnanlı güvenlik kaynakları, saldırının asıl hedefi olan Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ün (Fuad Shukr) sağ kurtulduğunu açıklamış, ancak Hizbullah kaynakları Şükür'ün enkaz altında olduğunu iddia etmişti. İsrail Savunma Kuvvetleri ise Şükür'ün hedef alınan saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Bina enkazında yapılan arama çalışmalarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuat Şükür'ün cansız bedenine ulaşıldı.

İsrail Ordusu'nun remi X hesabından Fuad Şükür'ün öldürüldüğüne dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Fuad Şukr, 'Seyyid Muhsan' olarak da bilinen, Hizbullah'ın en üst düzey askeri komutanı ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın sağ koluydu. Şukr, 8 Ekim'den beri İsrail'e yönelik Hizbullah saldırılarını yönetti ve Cumartesi akşamı kuzey İsrail'deki Majdal Shams'da 12 çocuğun öldürülmesinden sorumlu komutandı. Ayrıca yıllar boyunca çok sayıda İsrailli ve yabancı uyruklunun öldürülmesinden de sorumluydu. Şukr, hassas güdümlü füzeler, seyir füzeleri, gemisavar füzeler, uzun menzilli roketler ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere Hizbullah'ın en gelişmiş silahlarının çoğundan sorumluydu."

Kaynak: ANKA

Lübnan, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in saldırısında Hizbullah komutanı Fuat Şükür öldü - Son Dakika

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