İsrail'in Saldırısında Lübnan Askeri Hayatını Kaybetti
İsrail'in Saldırısında Lübnan Askeri Hayatını Kaybetti

28.03.2026 18:21
İsrail'in Lübnan'ın Deyr Zehrani beldesine düzenlediği saldırıda bir Lübnan askeri öldü.

Lübnan ordusu, İsrail'in ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Deyr Zehrani beldesine düzenlediği saldırıda bir askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Lübnan ordusundan saldırıya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in Deyr Zehrani beldesine gerçekleştirdiği hava saldırısında Lübnan askeri Muhammed Mufid Tufeyli'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail ordusunun 17 Mart'ta, Nebatiye'ye düzenlediği saldırılarda da 3 Lübnan askeri ölmüş, 5 asker yaralanmıştı.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1142 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Beyrut, İsrail, Güncel, Son Dakika

