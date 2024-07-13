İsrail'in saldırısında ölü sayısı 90'a yükseldi

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İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 90'a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin güncel rakam paylaşıldı.

Açıklamada, Mevasi'de yerinden edilenler ve sivillere yönelik işlenen menfur saldırıda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 90 kişinin öldüğü, 300 kişinin yaralandığı, yaralılar arasında durumu kritik olanların bulunduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı daha önceki açıklamasında, söz konusu saldırıda 71 kişinin öldüğünü, 289 kişinin yaralandığını duyurmuştu.