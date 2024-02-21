İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırısında 2 sivil öldü - Son Dakika
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İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırısında 2 sivil öldü

İsrail\'in Şam\'a düzenlediği hava saldırısında 2 sivil öldü

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırısında 2 sivilin öldüğünü açıkladı. İsrail tarafından saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

21.02.2024 14:57  Güncelleme: 14:59
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TEL Suriye'de Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail güçleri, başkent Şam'ın Kefersuse bölgesindeki bir binaya hava saldırısı düzenledi.

Haberde, "09.40'ta İsrail, Golan Tepelerinden Şam'ın Kefersuse bölgesindeki bir binayı roketlerle hedef aldı. İki sivil öldü, bir sivil yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail tarafından saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ile İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının da bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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