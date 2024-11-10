İsrail'in Şam'a Hava Saldırısı: 3 Ölü

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- İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi: 3 ölü

ŞAM - İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Suriye'ye yönelik hava saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'daki Seyyide Zeyneb bölgesine hava saldırısı düzenledi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda Hizbullah tarafından karargah olarak kullanılan bir binanın vurulduğunu belirterek, 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.