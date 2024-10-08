İsrail'in Şam'daki Hava Saldırısı: 7 Ölü

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(ANKARA) - Suriye devlet televizyonu, İsrail'in, Şam'ın Mazze semtindeki bir konuta düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da olduğu 7 kişinin öldüğünü 11 kişinin yaralandığını duyurdu.

Suriye devlet televizyonu, İsrail'in Suriye'nin Başkenti Şam'da bir konutu vurduğunu bildirdi. Devlet televizyonunun askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre saat 20: 15 sıralarında İsrail'in Golan Tepeleri yönünden üç füzeyle saldırı düzenleyerek Şam'ın yoğun nüfuslu Mezze mahallesindeki konut ve ticari binalardan birini hedef aldığını belirtildi. Yapılan saldırıda aralarında çocukların da olduğu 7 sivilin öldüğ 11 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İran resmi haber ajansı da İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran Büyükelçiliği yakınlarında bir binayı hedef aldığını duyurdu.

Saldırıya ilişkin İsrail resmi kaynaklarından henüz bir açıklama gelmedi.