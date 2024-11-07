İsrail'in Sayda'ya Saldırısında 3 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Sayda'ya Saldırısında 3 Ölü

İsrail'in Lübnan'ın Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

07.11.2024 18:53
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İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in Sayda'nın kuzey girişindeki Evveli askeri kontrol noktası yakınlarında bir aracı hedef aldığını belirtti.

Saldırının ardından yol trafiğe kapatılırken, hurdaya dönen araçta çıkan yangın sivil savunma ekiplerince söndürüldü.

Hedef alınan aracın hemen yakınında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait araçların da seyir halinde olduğu, saldırıda bazı Barış Gücü askerlerinin yaralandığı ve olay yerinde tedavi edildikleri aktarıldı.

Lübnan ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü Lübnan, 4'ü UNIFIL askeri olmak üzere 7 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Sayda'daki Evveli kontrol noktasından geçerken bir aracı hedef alan düşman İsrail, içindeki 3 sivili öldürdü. Kontrol noktasındaki 3 asker ve UNIFIL'in Malezya birliğinin 4 üyesi yaralandı, birliğe ait araçlar kontrol noktasından geçerken hasar gördü." ifadeleri kullanıldı.

UNIFIL'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Lübnan'ın güneyine yeni gelen barış gücü askerlerini taşıyan UNIFIL konvoyu Sayda'dan geçerken yakınlarda bir insansız hava aracı saldırısı meydana geldi. 5 barış gücü mensubu hafif şekilde yaralandı ve Lübnan Kızılhaçı tarafından olay yerinde tedavi edildi."

Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşı Sayda Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Kaynak: AA

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