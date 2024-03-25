İsrail'in Şifa Hastanesi'ne saldırısı sonucu Gazzeli yaşlı kadın göçe zorlandı

İsrail ordusunun saldırı ve kuşatması altındaki Şifa Hastanesi bölgesinden güneye göçe zorlanan Gazzeli yaşlı kadın, "İsrail askerleri, 6 gün önce evimizi başımıza yıktı, gençleri alıkoydu, çocuklarımıza ateş açtı. Sokakta kaldık." dedi.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi çevresinde yaşayan Filistinliler, İsrail'in hastaneye ve çevresine düzenlediği saldırılarda evlerinin yıkılması, sevdiklerinin öldürülmesi veya alıkonulmasının acısını yaşıyor.
İsrail'in güneye göçe zorladığı Filistinliler, yaşadıkları acılarla ve gözyaşlarıyla yol alıyor.
Şifa Hastanesi yakınında oturan yaşlı bir kadın, hastane ve çevresinin kuşatıldığı son 6 gün boyunca yaşadığı kabusu AA muhabirine anlattı.
Gözünde yaşlar ve kalbinde büyük acılarla göç yoluna çıkan yaşlı kadın, İsrail'in ailesinden bazılarını öldürdüğünü, bazılarını alıkoyduğunu, bazılarının ise evlerinin bombalanması sonucu enkaz altında kaldığını söyledi.
Yola çıkmadan önceki günlerde de aç ve susuz kaldıklarını dile getiren yaşlı kadın, daha önce hiç olmadığı kadar sıkıntılı günler geçirdiklerini ifade etti.
Tek istedikleri güvende olmak
Yaşlı kadın ağlayarak, "İsrail askerleri, 6 gün önce evimizi başımıza yıktı, gençleri alıkoydu, çocuklarımıza ateş açtı. Sokakta kaldık. Ne Hamas'a üyeyiz, ne de Fetih'e. Bir lokma yiyecek arıyoruz, güvenlikten başka bir şey istemiyoruz." dedi.
Gazzeli kadın, daha önce yaşadıkları bölgede direniş gruplarından kimsenin olmadığını ancak İsrail'in orada insanların evini bombaladığını, gençleri öldürdüğünü ifade etti.
Oğlu ve torunu öldü, güneyde nereye gideceğini bilmiyor
Yaşlı kadın, bir oğlu ile torununun öldürüldüğünü, bir diğer oğlu ile gelininin ise yaralandığını anlattı.
Gazzeli kadın, göç etmeye çalıştıkları güneyde ise kimseyi tanımadığını ve nereye gideceğini de bilmediğini dile getirdi.
İsrail ordusunun Şifa Hastanesi ve çevresine saldırısı
İsrail ordusu, 18 Mart'ta Gazze'nin kuzeyinde yer alan ve bölgenin en büyük sağlık merkezi olan Şifa Hastanesi'ni kuşattı.
Hastane ve çevresine düzenlediği saldırılarda İsrail güçleri şu ana kadar yaklaşık 150 Filistinliyi öldürdü, 480 Filistinliyi de alıkoydu.
Daha önce de Şifa Hastanesi'ne saldıran İsrail ordusunun bu son kuşatması 18 Mart'tan bu yana devam ediyor.
Gazze'deki en büyük hastane olan Şifa'ya yaralı ve hastaların yanı sıra İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş yaklaşık 30 bin Filistinli sığınmıştı.
Gazze'ye yönelik saldırılarını 7 Ekim'den bu yana sürdüren İsrail ordusu, daha önce de Şifa başta olmak üzere bölgedeki birçok hastane ve sağlık kuruluşunu hedef almıştı.
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