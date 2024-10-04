İsrail'in Sınır Kapısına Saldırısı: 37 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Sınır Kapısına Saldırısı: 37 Ölü

İsrail'in Lübnan-Suriye sınırındaki saldırısında 37 kişi hayatını kaybetti, 151 kişi yaralandı.

04.10.2024 23:56
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- İsrail'den Lübnan ile Suriye arasındaki Masnaa Sınır Kapısı'na saldırı

Lübnan'da perşembe günü 37 kişi hayatını kaybetti, 151 kişi yaralandı

BEYRUT - İsrail'in Lübnan-Suriye sınırındaki Masnaa Sınır Kapısı'na gerçekleştirdiği saldırı sonucu sivillerin bombardımandan kaçmak üzere kullandığı yolun kesildiği belirtildi.

İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Lübnan ile Suriye arasındaki Masnaa Sınır Kapısı'nda ulaşım altyapısını vurdu. Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh, füzelerin Lübnan topraklarında 4 metre genişliğinde bir çukur oluşturduğunu belirtti. Bakan Hamieh, çoğunluğu Suriyeli olmak üzere yüz binlerce kişinin son 10 gündür İsrail'in Lübnan'a yönelik bombardımanından kaçmak için kullandığı yolun saldırı nedeniyle kesildiğini aktardı.

İsrail ordusu ise Hizbullah'ın söz konusu sınır kapısını Lübnan'a askeri teçhizat taşımak için kullandığını iddia etti.

Lübnan hükümetinin verilerine göre son 10 günde çoğu Suriyeli olmak üzere 300 binden fazla kişi İsrail'in saldırılarından kaçmak için Lübnan'dan Suriye'ye geçti.

İsrail'in dünkü saldırılarında 37 can kaybı

Lübnan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezinden yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin dün (perşembe) gerçekleştirdiği saldırılarda toplam 37 kişinin hayatını kaybettiği, 151 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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