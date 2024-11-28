İsrail\'in Suriye-Lübnan Sınırına Hava Saldırısı

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ARİDA SINIR KAPISI, 28 Kasım (Xinhua) -- Suriye devlet medyası ve gözlem gruplarının bildirdiğine göre İsrail'in çarşamba gece yarısından sonra Suriye ve Lübnan arasındaki 10 resmi ve gayri resmi sınır kapısını hedef alan hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybederken, 15'ten fazla kişi de yaralandı.