İsrail'in Suriye-Lübnan Sınırında Hava Saldırısı

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İsrail ordusu, savaş uçaklarının dün, Suriye- Lübnan sınırında Esed rejiminden Hizbullah'a silah ve mühimmat taşımakta kullanıldığını iddia ettiği güzergahlara saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ordunun X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Suriye-Lübnan sınırında rejime ait silah ve mühimmat taşıma güzergahlarını bombaladığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son aylarda İran'dan Suriye üzerinden Hizbullah'a yapılan silah transferini engellemek amacıyla birçok saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail ordusu, bu güzergahların bombalanmasının, İran'dan Suriye üzerinden Lübnan'daki Hizbullah'a savaş malzemeleri taşımaktan sorumlu "4400. Birim"e bir darbe daha olduğunu belirtti.

Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline bağlı Kusayr ilçesinde birden fazla noktaya, kimliği belirsiz savaş uçakları tarafından dün hava saldırısı düzenlenmiş, saldırılarda, Şinşar yolunda mühimmat taşıyan bir araç, Kusayr'ın batı kırsalını Lübnan'a bağlayan Def Köprüsü ile Daba yol kontrol noktası hedef alınmıştı.

Asi Nehri üzerinde bulunan Def Köprüsü'nün, Hizbullah tarafından Kusayr ile Lübnan'ın kuzeyi arasında askeri ve lojistik sevkiyat amacıyla kullanıldığı ifade ediliyor.

Beşşar Esed rejiminin ajansı SANA, haberinde, İsrail güçlerinin Kusayr'ı hedef aldığını ileri sürmüş, Suriye ordusunun hava savunma sistemlerinin "düşman hedeflere" karşılık verdiği iddia edilmişti.

Humus ilinde Hizbullah ile İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.