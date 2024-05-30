İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırıda bir çocuk öldü, 10 sivil yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırıda bir çocuk öldü, 10 sivil yaralandı

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırılarda bir kız çocuğunun öldüğünü ve 10 sivilin yaralandığını açıkladı. İsrail ordusu, Humus ve Baniyas bölgelerini hedef alan hava saldırısını gerçekleştirdi.

30.05.2024 18:34
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BANİYAS, 30 Mayıs (Xinhua) -- Suriye'nin kuzeyindeki Baniyas şehrinde İsrail'in füze saldırısının ardından oluşan hasarı inceleyen bir kişi, 29 Mayıs 2024.

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in Çarşamba günü Suriye'deki bölgelere düzenlediği yeni saldırılarda bir kız çocuğunun öldüğünü ve 10 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun yerel saatle 19: 30 sularında Lübnan yönünden bir hava saldırısı başlattığı ve saldırıda Humus'un orta kesimindeki bir askeri alan ile kıyı kenti Baniyas'taki bir konutun hedef alındığı belirtildi. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Suriye, İsrail, Çocuk, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırıda bir çocuk öldü, 10 sivil yaralandı - Son Dakika

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