İsrail'in Suriye'ye Hava Saldırıları

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(ANKARA) - İsrail Hava Kuvvetleri (IAF), "güney Suriye'de devrik Devlet Başkanı Beşar Esad ve yönetimine ait olduğunu iddia ettiği mühimmat depolarına" hava saldırıları düzenledi.

İsrail Hava Kuvvetlerinden (IAF), yapılan açıklamaya göre, güney Suriye'nin Sasa bölgesinde eski Suriye yönetimine ait olduğunu iddia ettiği mühimmat depolarına hedef alarak hava saldırıları düzenledi.

İsrailli askeri yetkililer, "İsrail Devleti'ne yönelik herhangi bir tehdidi ortadan kaldırmak için operasyonlarına devam edeceklerini" belirtti.