İsrail'in Suriye'ye Hava Saldırısı: 1 Asker Öldü

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ŞAM, 24 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a ve Humus vilayetindeki bir askeri bölgeye düzenlediği hava saldırısında 1 asker hayatını kaybederken, 7 asker de yaralandı.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Perşembe günü 03: 40 sularında gerçekleşen saldırıların işgal altındaki Golan Tepeleri ve Lübnan'ın kuzeyinden düzenlendiği ve Şam'ın Kefr Susa mahallesinde iki, Humus kırsalında ise bir askeri alanın hedef alındığı belirtildi.

Saldırıların maddi hasara yol açtığı da belirtilirken ayrıntı verilmedi.

Günün erken saatlerinde Şam'da büyük patlama sesleri duyuldu.

Daha önce geçilen haberlerde Kefr Susa'da bir konutun hedef alındığı belirtilmişti.

İsrail, yıllardır Suriye'de İran'la bağlantılı olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırılar düzenlerken, hem Suriye hem de İran hükümetleri, Suriye'de İran askeri güçlerinin veya üslerinin varlığını reddediyor.

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah ile arasındaki gerilim tırmanırken, Suriye'ye yönelik saldırıları da artış gösterdi.