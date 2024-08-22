İsrail'in tahliye direktifleri BM personelini etkiledi - Son Dakika
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İsrail'in tahliye direktifleri BM personelini etkiledi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'de tekrarladığı tahliye direktiflerinin Filistinlilerin yanı sıra BM personelini 'yerinden ettiğini' ve bölgedeki yardım çalışmalarını sekteye uğrattığını bildirdi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

22.08.2024 23:17
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'de tekrarladığı tahliye direktiflerinin Filistinlilerin yanı sıra BM personelini "yerinden ettiğini" ve bölgedeki yardım çalışmalarını sekteye uğrattığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Dujarric, BM'nin işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren insani yardım koordinatörlüğünün raporuna dayandırarak, "İsrail'in, sivilleri korumak için aldığını söylediği tahliye kararlarıyla aslında tam tersini yaptığını" belirtti.

Genel Sekreter Sözcüsü, koordinatörlüğün raporunda yer alan, "Aileleri çoğu zaman, ateş altında ve yanlarında taşıyabilecekleri çok az eşyayla, aşırı kalabalık, hizmetlerden yoksun ve Gazze'nin güvenli olmayan, giderek küçülen bir bölgesine kaçmaya zorluyorlar. Bunun çalışmalarımız üzerindeki (olumsuz) etkisi de muazzam." ifadesini aktardı.

BM'nin insani yardım çalışanlarının çoğunun "kritik altyapı tesislerini etkileyen bu direktifler (tahliye kararları) yüzünden" taşınmak zorunda kaldığını belirten Dujarric, Gazze halkı gibi insani yardım çalışanlarının da "gidecek yerinin kalmadığı bir noktaya doğru ilerlendiği" tespitini paylaştı.

Dujarric, İsrail ordusunun sık sık uyguladığı tahliye emirleri nedeniyle Dünya Gıda Programının Gazze'nin merkezinde bulunan Deyr el-Balah bölgesindeki deposuna "erişimin kaybedildiğini" bunun o bölgedeki "son operasyonel depo" olduğunu dile getirdi.

Sözcü Dujarric, ayrıca, Gazze'de Hepatit A vakalarının yanı sıra ve çocuk felcinin yaygınlaştığını, burada 1 aylık ilaç stoku kaldığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in tahliye direktifleri BM personelini etkiledi - Son Dakika

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