İsrail'in Tubas'taki Saldırısı: 2 Filistinli Öldü

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine baskın düzenleyerek, insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Tubas kentine baskın gerçekleştirdi. İsrail askerleri ile kentteki silahlı gruplar arasında çatışmalar çıkarken, bölgede patlama sesleri duyuldu.

İsrail'in baskınla eş zamanlı İHA ile saldırdığı, çok sayıda Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca İsrail askerleri Tubas'ta bir döviz bürosuna baskın düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tubas'taki olaylarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail saldırısında ölen Filistinlilerin Adiy Rıdvan Mustafa Derağame (32) ile Halil Mecdi Hikmet el-Mısri (26) olduğu ifade edildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, hayatını kaybeden Filistinliler, İsrail ordusuna ait İHA'lar tarafından Tubas'ın doğusundaki Safih bölgesinde hedef alındı.

İsrail güçleri, sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasını da engelledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.