İsrail'in UNIFIL Mevzesine Saldırısı

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BEYRUT, 21 Ekim (Xinhua) -- Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait bir buldozerin Pazar günü Lübnan'ın güneyindeki Mervehin kasabasında bulunan bir BM mevzisinin gözlem kulesini ve etrafındaki çitleri "kasıtlı olarak yıktığını" duyurdu.

UNIFIL, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri ve tüm aktörlere, "BM personelinin ve mülklerinin emniyet ve güvenliğini sağlama ve BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterme" yükümlülüklerini hatırlattı. Açıklamada, "BM mevzisini ihlal etmek ve BM varlıklarına zarar vermek, uluslararası hukukun ve Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının açık bir ihlalidir" denildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin defalarca UNIFIL'den Mavi Hat üzerindeki mevzilerini boşaltmasını talep ettiği ve BM mevzilerine kasıtlı olarak zarar verdiği belirtildi.

Tüm zorluklara rağmen "tüm mevzilerdeki barış gücü askerlerinin yerlerinde kalacaklarının" vurgulandığı açıklamada, "Yetkilendirildiğimiz görevlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz" denildi.

İsrail güçleri son günlerde Lübnan'daki UNIFIL mevzilerine birkaç kez saldırarak BM barış gücü askerlerinin yaralanmasına neden olmuş ve uluslararası toplumun tepkisini çekmişti.