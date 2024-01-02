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İsrail'in vurduğu evin enkazından sağ olarak çıkarılan bebek - Son Dakika
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İsrail'in vurduğu evin enkazından sağ olarak çıkarılan bebek

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde vurduğu bir evin enkazının altından saatler sonra bir bebek sağ olarak çıkarıldı. Filistinlilerin çabalarıyla bebeğin enkaz altından sağ olarak çıkarılması kameralara yansıdı. Bebeğin ailesinin akıbeti ise bilinmiyor.

İsrail\'in vurduğu evin enkazından sağ olarak çıkarılan bebek
02.01.2024 - 00:01,
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde vurduğu bir evin enkazının altından saatler sonra bir bebek sağ olarak çıkarıldı.

AA kamerası, Refah kentinde İsrail savaş uçaklarınca vurulan bir evin enkazı altından bir bebeğin onlarca Filistinlinin çabasıyla sağ olarak çıkarılmasını görüntüledi.

Filistinliler, telefon ışıkları altında elleriyle kazarak uzun süren çabalarıyla bebeği enkaz altından sağ olarak çıkardıktan sonra, "Lailaheillallah, Hasbunallah ve nimel vekil (Allah bize yeter, o ne güzel vekildir), İsrail'in işlediği suçları görüntüleyin." dedi.

Kurtarma çalışmalarında yer alan Filistinlilere göre, söz konusu bebek, İsrail savaş uçaklarının akşam saatlerinde evlerini vurması sonrası enkaz altında kalırken, ailesinin akıbeti ise bilinmiyor.

İsrail ordusu dün gece, savaş uçakları ve topçu ateşleriyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini hedef almıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bu sabah yaptığı açıklamada, dün gece sabah saatlerine kadar Refah ve Han Yunus'a gerçekleştirdiği saldırılarda 24 sivilin hayatını kaybettiği onlarcasının da yaralandığını açıklamıştı.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 978 Filistinli öldürüldü, 57 bin 697 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 172'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 134 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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