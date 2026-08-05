İsrail'in Yangın Çıkardığı İddiası - Son Dakika
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İsrail'in Yangın Çıkardığı İddiası

İsrail\'in Yangın Çıkardığı İddiası
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İsrail ordusu, Keferşuba'da yangın çıkarırken Lübnan Sivil Savunma'nın müdahalesini engelledi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Hasbaya ilçesine bağlı Keferşuba beldesi çevresindeki ormanlık alanda yangın çıkardığı ve Lübnan Sivil Savunma ekiplerinin yangına müdahale etmesine de izin vermediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail güçleri, Keferşuba beldesinin çevresinde ormanlık alanda yangına neden oldu.

Yangınlar Keferşuba ve Hilta beldelerinin çevresinde sürerken, İsrail askerleri Lübnan Sivil Savunma ekiplerinin bölgeye girerek yangına müdahale etmesine izin vermiyor.

Rüzgar ve yüksek hava sıcaklıklarının etkisiyle büyüme riski taşıyan yangının çevredeki ormanlık ve tarım arazilerine sıçramasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

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