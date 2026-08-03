İsrail'in Yedek Asker Harcamaları 32,7 Milyar Dolar

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılar başlattığı Ekim 2023'ten bu yana yedek askerlere harcanan meblağın 32,7 milyar dolara (100 milyar İsrail şekeli) ulaştığı bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin İsrail ordusunun verilerine dayandırdığı haberinde, Gazze Şeridi başta olmak üzere Lübnan ve İran'a yönelik saldırıların savunma harcamalarında rekor bir artışa yol açtığı vurgulandı.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başlatılmasının üstünden geçen 2 yıl 10 ayın ardından Tel Aviv yönetiminin askeri harcamalarının 91,6 milyar dolara ulaştığı aktarılan haberde, söz konusu bütçenin üçte birinden fazlasının doğrudan yedek asker ödemeleri olduğu kaydedildi.

Tel Aviv yönetiminin yıllık savunma bütçesine 2023 öncesinde ortalama 22,4 milyar dolar ayırdığı kaydedilirken, Mart 2026'da yapılan kapsamlı düzenlemeyle bunun 46,8 milyar dolara çıkarıldığı hatırlatıldı.

İsrail Meclisi, yedek askerlerin görev süresini 2 ay daha uzattı

İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi, hükümetin talebi üzerine 240 bin yedek askerin görev süresini 30 Eylül'e kadar uzatma kararı aldı.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu'nda gerçekleştirilen oylamada yedek askerlerin görev süresinin uzatılması için oylama yapıldığı bildirildi.

Komisyon'da 2'ye karşı 4 oyla kabul edilen karar, İsrail ordusuna 240 bin yedek askeri göreve çağırma yetkisi veriyor.

İsrail hükümeti, Gazze Şeridi'ne saldırılar başlattığı Ekim 2023'ten bu yana yedek askerlerin görev süresini her birkaç ayda bir düzenli olarak uzatıyor.