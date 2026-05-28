İsrail'in Yeni Arazi Sistemi Eleştiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Yeni Arazi Sistemi Eleştiriliyor

28.05.2026 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in 'Arazi Sicili ve Hakların Düzenlenmesi' sistemi, Batı Şeria'nın ilhakına hizmet ediyor.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında 27 Mayıs'ta başlattığı elektronik "Arazi Sicili ve Hakların Düzenlenmesi" sisteminin Batı Şeria'nın ilhakına hizmet ettiği belirtildi.

Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban, sistemin teknik düzenleme ya da arazi kayıtlarının güncellenmesi sürecini aştığını ifade etti.

Şaban, sistemin "Batı Şeria'daki mülkiyet yapısını İsrail'in sömürgeci vizyonuna göre yeniden şekillendirmeyi amaçlayan merkezi araç" olduğunu dile getirdi.

Konsey Başkanı Şaban, söz konusu projenin işgal altındaki Filistin topraklarında "kalıcı hukuki fiili durum oluşturmayı" özellikle "C Bölgesi"ndeki geniş Filistin arazilerine el konulmasını ve İsrail egemenliğinin dayatılmasını hedeflediğini vurguladı.

İsrail'in Mayıs 2025'te Batı Şeria topraklarında kapsamlı arazi düzenlemesi başlatma kararı aldığını, Şubat 2026'da ise yetkilerin Adalet Bakanlığı ile Harita Kurumuna devredildiğini aktaran Şaban, bunun "geçici işgalin kalıcı sömürgeci kontrole dönüştürülmesini hedefleyen kapsamlı planın göstergesi" olduğunu kaydetti.

Şaban, İsrail'in proje aracılığıyla arazi gasbını, yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesini ve kaçak yerleşimlerin yasallaştırılmasını hızlandıracağını savundu.

Filistinlilerin tarihi mülkiyet haklarını gelecekte ispat etmesinin zorlaşacağını söyleyen Şaban, İsrail'in belge, arazi ve hukuki süreçlere erişime kısıtlama getirdiğini belirtti.

Şaban, uygulamanın uluslararası insancıl hukukun, özellikle Dördüncü Cenevre Sözleşmesi ile Lahey Düzenlemelerinin "ağır ihlali" olduğunu ifade ederek, bunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yasa dışı yerleşim birimlerini gayrimeşru sayan 2334 sayılı kararıyla da çeliştiğini kaydetti.

Filistinli yetkili, İsrail'in dijital ve teknik araçlarla "ilhak ve yasa dışı toprak gasbına hukuki ve idari görünüm kazandırmaya çalıştığına" dikkati çekti

Konsey Başkanı ayrıca Birleşmiş Milletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Avrupa Birliği'ne (AB) İsrail'e karşı yaptırım ve hesap verebilirlik mekanizmalarının devreye sokulması çağrısında bulundu.

İsrail, 27 Mayıs'ta işgal altındaki Filistin topraklarında elektronik "Arazi Sicili ve Hakların Düzenlenmesi" sistemini devreye alırken, İsrailli bakanlar ise bunu Batı Şeria'da "İsrail egemenliğini güçlendirecek adım" olarak değerlendiriyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Diplomasi, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Yeni Arazi Sistemi Eleştiriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de makam aracı krizi Özel’den “Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş’tan alındı“ iddiası CHP'de makam aracı krizi! Özel'den "Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş'tan alındı" iddiası
Tarihi transfer Fenerbahçe’ye geri dönüyor Tarihi transfer Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Trump’tan Umman’a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz Trump'tan Umman'a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz
Galatasaray’da Osimhen için karar çıktı Galatasaray'da Osimhen için karar çıktı
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’dan “27 Mayıs“ açıklaması AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan "27 Mayıs" açıklaması
Çağdaş Yaşam’dan Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler

16:52
Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e taziye telefonu Açmayınca mesaj gönderdi
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e taziye telefonu! Açmayınca mesaj gönderdi
16:35
Bernardo Silva, Türkiye’ye geldi Galatasaray için söyledikleri heyecanlandırdı
Bernardo Silva, Türkiye'ye geldi! Galatasaray için söyledikleri heyecanlandırdı
15:36
Kılıçdaroğlu’ndan bir hamle daha: CHP’nin grup toplantısı yapılmayacak
Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak
15:21
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu
14:48
Özgür Özel, amcasını son yolculuğuna uğurladı
Özgür Özel, amcasını son yolculuğuna uğurladı
13:38
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı
Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 17:19:20. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail'in Yeni Arazi Sistemi Eleştiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.