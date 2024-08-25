İsrail'in yeni tahliye kararıyla binlerce Filistinli göç etmeye başladı - Son Dakika
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İsrail'in yeni tahliye kararıyla binlerce Filistinli göç etmeye başladı

İsrail ordusunun yeni tahliye kararıyla birlikte binlerce Filistinli, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'tan göç etmeye başladı. İsrail'in saldırıları ve tehditleri nedeniyle defalarca yerinden edilen Filistinliler bir kez daha göç çilesini yaşamak zorunda kaldı.

25.08.2024 03:49
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İsrail ordusunun yeni tahliye kararıyla birlikte binlerce Filistinli, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'tan göç etmeye başladı.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee'nin Deyr el-Belah'ın doğusundaki bölgelerde yaşayan Filistinlilerden "insani bölgelere" gitmelerini istemesinin ardından Filistinliler yeniden yollara düştü.

İsrail'in saldırıları ve tehditleri nedeniyle defalarca yerinden edilen Filistinliler bir kez daha göç çilesini yaşamak zorunda kaldı.

Yanlarına birkaç parça eşya ve yiyecek alan binlerce Filistinli Deyr el-Belah'ı terk etmeye başladı.

Adraee, El-Masdar, El-Meğazi, El-Harat, El-Besatin, El-Ensar, Ed-Dimsa, Es-Safa ve Es-Sidra belediyeleri ile Deyr Belah'ın doğusu ve Deyr'in doğu kavşağındakilere bu bölgeleri boşaltarak "insani bölgelere" intikal etmeleri çağrısı yapmıştı.

İsrail ordusu 17 Ağustos'ta da Meğazi dahil Gazze'nin orta kesimindeki bölgelerde yaşayanlardan derhal evlerini terk etmelerini istemişti.

İsrail, Gazze'de zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanıyor

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri sürekli olarak oradan oraya göçe zorluyor.

BM verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edildi.

Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle de zor günler geçiriyor.

BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.

İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, çaresizlik içinde sığındıkları alanlarda derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in yeni tahliye kararıyla binlerce Filistinli göç etmeye başladı - Son Dakika

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